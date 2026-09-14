Нехватка контейнеров и бункеров-накопителей – основная причина переполнения на контейнерных площадках

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» продолжают детально анализировать ситуации с переполнением контейнерных площадок с помощью логистической программы «СмартРО».

По итогам мониторинга было выявлено, что нехватка емкостей для ТКО и бункеров-накопителей является основной причиной захламления площадок.

Отсутствие достаточного количества баков неизбежно приводит к досрочному переполнению. В результате жители начинают складировать пакеты с отходами возле контейнеров, что провоцирует появление навалов на прилегающих территориях. Если место накопления ТКО имеет слишком маленький отсек для крупногабаритного мусора или не оборудовано бункером-накопителем, КГО фактически складируются на земле возле баков.

В таких случаях при соблюдении графика вывоза для ТКО ежедневно, а для КГО 1 раз в 7 дней, площадки выглядят захламленными, вынуждая граждан жаловаться на состояние места накопления ТКО. При этом частота вывоза отходов определяется установленным тарифом, который не позволяет увеличить количество рейсов спецтехники. Однако к наиболее проблемным местам накопления мусоровывозящие компании вынужденно совершают повторные рейсы и несут дополнительные расходы, которые им не компенсируются. Это отражается на возможности своевременно ремонтировать и обновлять парк спецтехники.

Саратовский регоператор подчеркивает, что при расчете нужного количества контейнеров органам местного самоуправления важно учитывать численность и плотность населения, а также реальные объемы образования отходов. Правильный расчет необходимого количества емкостей – залог чистоты и благоприятной санитарной обстановки в населенных пунктах.