Студентка Президентской академии — лауреат премии «Успех»

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Студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ирина Шарапова стала лауреатом молодёжной премии «Успех» главы города Саратова в номинации «За выдающиеся достижения в области образования и науки».

На торжественной церемонии глава Саратова Игорь Александрович Молчанов поздравил и вручил заслуженные награды лауреатам, отобранным из 150 претендентов.

Ирина активно занимается наукой, творчеством и волонтёрством, она призёр олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Юриспруденция» и студент года Президентской академии. Важная общественная инициатива Ирины – проект по популяризации донорства костного мозга «Моя кровь — твоя надежда». Благодаря работе команды проекта 60 студентов осознанно вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«Тысячи людей ежегодно ждут трансплантации костного мозга, а доноров — единицы. Цена человеческой жизни неизмерима. Вместе с командой мы прошли долгий путь, чтобы обратить внимание на эту ситуацию и внести свой вклад в её решение. Спасибо родному Поволжскому институту управления, его руководству и преподавателям, команде и всем, кто верит в меня. Двигаемся дальше — впереди ещё много проектов!» ‒ поделилась Ирина.