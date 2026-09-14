На Украине погиб капитан Денис Газизов из Саратовской области

В Саратовской области сообщили о гибели еще трех участников СВО

В ходе специальной военной операции погибли еще три бойца из Саратовской области. Об этом сообщили в местных администрациях. Погибшими являются Василий Сорокин из Базарно-Карабулакского района, Александр Молчанов из Марксовского района и Денис Газизов из Ровенского района.

Александр Молчанов родился на хуторе Куцеба Перелюбского района. На СВО он ушел по контракту, служил старшим радиотелеграфистом в мотострелковой дивизии. Похоронен в селе Филипповка.

Денис Газизов родился 23 сентября 1997 года в поселке Ровное. Он окончил местную школу, а затем получил специальность «Электроника и автоматика физических установок» в Военно-воздушной академии в Воронеже. Добился звания кандидата в мастера спорта по военно-прикладному спорту. В 2020 году был направлен в воинскую часть в городе Мирный Архангельской области, где дослужился до старшего инженера и начальника расчета. В сентябре 2024 года, освоив программу парашютной подготовки, продолжил службу в войсковой части в Солнечногорске в качестве специалиста отдела специальных операций и получил звание капитана. С 26 февраля 2026 года находился в служебной командировке в зоне СВО. Погиб 20 мая 2026 года в селе Чуйковка Сумской области Украины. Награжден медалями «За отличие в военной службе» III степени, Жукова, памятным знаком «325 лет инженерным войскам», а также орденом Мужества (посмертно).

Биографию Василия Сорокина чиновники не раскрыли.

СВО ведется на территории Украины, а также в приграничных российских регионах пятый год. Общее число погибших на фронте россиян не раскрывается.

Ольга Сергеева