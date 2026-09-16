Юнармеец из Саратова Тигран Гаспарян стал лучшим стрелком на сборах в Москве

Саратовский юнармеец показал практически стопроцентный уровень владения современным оружием, став абсолютным лидером по огневой подготовке на всероссийских военно-патриотических сборах «Юнармейские маршруты».

Из автомата АК-12 Тигран Гаспарян поразил мишени на 93 балла из 100 возможных, обойдя участников из 25 других регионов страны.

Мероприятие проходило на базе Преображенского оборонно-спортивного центра в Москве. За победу боролись 100 школьников и кадетов из 26 субъектов России. Программа сборов, максимально приближенная к армейской практике, длилась семь дней: под руководством действующих инструкторов-десантников ребята осваивали тактическую медицину, учились выживать в экстремальных условиях, проходили инженерную, высотную и горно-штурмовую подготовку. Особое внимание уделялось строевой выправке и дисциплине.

Тигран зарекомендовал себя не только как меткий стрелок, но и как грамотный лидер: благодаря знанию теории военной подготовки и силе воли он был назначен командиром первого отделения.

Финалом семидневных тренировок стала масштабная военно-спортивная игра «Маршрут Победы», где команды преодолели сложную полосу препятствий и выполнили комплексные нормативы начальной военной подготовки. Успешное выступление саратовского юнармейца подтверждает высокий уровень региональной ячейки движения и качество допризывной подготовки молодежи.

Ольга Сергеева