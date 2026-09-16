Ночью в Саратове водитель разбил Mercedes об опору трубы

Водитель госпитализирован.

Ночная поездка едва не закончилась трагедией для 30-летнего саратовца. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 14 сентября около 23:00 на 2-м Совхозном проезде, неподалеку от школы № 59, его Mercedes-Benz на полном ходу врезался в опору надземных тепловых труб.

Удар оказался настолько сильным, что мужчине потребовалась срочная госпитализация. Судя по кадрам с места происшествия, передняя часть иномарки превратилась в груду металла, а лобовое стекло разлетелось вдребезги.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Ольга Сергеева