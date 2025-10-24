Юноша на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину в Балакове

В городе Балаково 23 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожилой пешехода.

По информации ГАИ, на улице Ленина 20-летний водитель электровелосипеда совершил наезд на 76-летнюю женщину.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне в Балашовском районе зафиксирован аналогичный случай со смертельным исходом, где подросток на питбайке сбил пожилого человека.

Ольга Сергеева