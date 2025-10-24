Под Саратовом Росимущество судится с частником за кусок набережной Леонова

Арбитражный суд Саратовской области принял к производству иск регионального управления Росимущества к ООО «Промэнерго».

Предмет спора — земельный участок площадью 1500 кв. метров на набережной Леонова в городе Балаково, предназначенный для объектов отдыха и оздоровления.

Росимущество оспаривает законность регистрации права собственности компании на эту территорию, кадастровая стоимость которой составляет 693,5 тыс. рублей. По ходатайству истца суд наложил запрет на совершение любых регистрационных действий с земельным наделом.

Следующее заседание по делу запланировано на 27 ноября.

Ольга Сергеева