Юность в сапогах: известные саратовцы рассказали, как армия изменила их жизнь

15 ноября отмечается День призывника.

В мыслях сразу же залихватское из сериала о солдатах: «Здравствуй, небо в облаках! Здравствуй, юность в сапогах!» С таким ли настроением вспоминают свои армейские годы наши известные земляки? Об этом они рассказали saratov.kp.ru.

Напомним, эта дата была установлена распоряжением президента ещё в 1992 году, чтобы поднять престиж воинской службы и усилить патриотическое воспитание молодёжи. Но для тех, кто прошёл школу армии, не так важно, какой именно день в календаре обозначен красным. Важнее то, что осталось после.

Николай Панков: двадцать лет под грифом «секретно»

Депутат Госдумы Николай Панков проходил службу в 1985–1987 годах на космодроме «Плесецк». Долгое время он не мог раскрывать место службы: подписка о неразглашении действовала двадцать лет.

«Призывался в армию после Марксовского техникума механизации сельского хозяйства, ушёл рядовым. Нам всем дали закончить учёбу, и всю группу призвали на «Плесецк», где мы, как специалисты, служили в разных частях. После учебки командовал взводом, вернулся домой сержантом», — рассказал парламентарий.

Плесецк — место особенное. Это самый северный космодром мира, расположенный в Архангельской области, и первый космический запуск отсюда состоялся 17 марта 1966 года: ракета «Восток-2» вывела на орбиту спутник «Космос-112». Долгие годы и космодром, и город Мирный были строго засекречены — в письмах военнослужащим указывали адрес «Москва-400» или «Ленинград-200». Так что подписка о неразглашении у Панкова была вполне объяснимой.

«Это непростые чувства: защищать свою Родину, свою страну. Армия приучает к дисциплине, жить в коллективе. Вы сутками находитесь вместе, работаете вместе, вместе делите все взгляды и невзгоды воинской службы», — добавил он. По словам депутата, служба «дала очень многое», сформировав чувство ответственности и умение работать в команде.

Александр Янклович: «Это не романтика и не слова про долг»

Герой России Александр Янклович служил в 1990–2002 годах, а затем вернулся в строй в 2023–2024-м — уже заместителем командира отдельной бригады особого назначения Росгвардии. Участник чеченских кампаний и СВО, он не склонен романтизировать армейские будни.

«Для меня военная служба — это не романтика и не слова про долг. Это ответственность за тех, кто рядом, и понимание, что твои решения имеют цену. Иногда очень высокую. Это привычка отвечать за себя и за других, делать своё дело даже когда тяжело. А «боевое братство» — это про тех же людей, только уже после службы. Это связь, которая остаётся навсегда», — признался Александр Юрьевич.

Антон Бугаев: пост в самом сердце Москвы

Глава Ровенского муниципального района Антон Бугаев служил в Кремлёвском полку. Для него армейский период стал отправной точкой в дальнейшей жизни.

«За время службы было немало событий, но то, что запомнится навсегда, — это несение почётного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Понимание того, насколько знаковым является твой пост в самом сердце Москвы, что на тебя обращены сотни взглядов, и у тебя нет права на ошибку, — невозможно передать эти эмоции!» — сообщил Антон Бугаев.

Он добавил, что все сложности подготовки и тяготы службы меркнут по сравнению с этим чувством. «Верность. Честь. Долг» — девиз полка, который, по его словам, стал и его жизненным ориентиром.

Интересно, что в Президентский полк, несущий службу у Вечного огня, отбирают особенно тщательно. Кандидаты проходят собеседование с психологами ещё в военкомате, затем их биографию изучают несколько месяцев, а в почётный караул военнослужащих подбирают парами — с учётом антропометрических данных, чтобы они были схожи по росту и чертам лица.

Дмитрий Петров: марш-броски во взрослую жизнь

Генеральный директор ГТРК «Саратов» Дмитрий Петров служил с ноября 1984 по ноябрь 1986 года в Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского.

«Дивизия, где я проходил службу, базировалась в Подмосковье и была образцово-показательной. Строевая и физическая подготовка, марш-броски запомнились мне на всю жизнь. Кроме того, вместе с сослуживцами следили за общественным порядком на футбольных и хоккейных матчах в Москве, Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который проводился в столице в 1985 году».

Дивизия имени Дзержинского — соединение с богатой историей. Она ведёт начало с 1924 года, прошла Великую Отечественную, а в послевоенные годы её военнослужащие обеспечивали порядок на московской Олимпиаде-80, участвовали в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и выполняли задачи в горячих точках. Так что за плечами Петрова — школа, которая действительно закаляет.



Продолжение следует.

Ольга Сергеева