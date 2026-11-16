Юность в сапогах: служба в армии как осознанный выбор

Ещё четверо саратовцев рассказали о службе, которая стала школой жизни.

В честь Дня призывника издание saratov.kp.ru продолжает рассказ об известных земляках, для которых армейская служба стала важным этапом в жизни. Герои этой части — от командира миномётной батареи, получившего тяжёлое ранение в зоне СВО, до актёров, которые до сих пор помнят, как разбирать автомат.

Напомним, Всероссийский день призывника отмечается 15 ноября — дата была установлена распоряжением президента в 1992 году, чтобы повысить престиж воинской службы и улучшить военно-патриотическое воспитание молодёжи. Для героев этого материала служба давно позади, но забыть её они не могут.

Дмитрий Лыгин: «Лучшее время в жизни»

Председатель комитета по делам ветеранов Дмитрий Лыгин с 2007 по 2019 год служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Весной 2022 года, с началом спецоперации, принял решение уйти добровольцем — в должности командира миномётной батареи БАРС-8 приступил к выполнению боевых задач. В мае 2022-го при выполнении боевой задачи получил тяжёлое ранение. С августа 2023 года работает в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области.

«Армию не забыть никогда. Лучшее время в жизни. Время, когда перестаёшь думать только о своей жизни и судьбе, а думаешь о поставленной задаче и о своих людях. Когда понимаешь настоящий смысл слова «дружба»», — отметил Лыгин.

РВСН — это войска постоянной готовности, несущие непрерывное дежурство. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тысяч человек . Так что за плечами Лыгина — не только армейская школа, но и опыт службы в одном из самых закрытых и технически сложных компонентов Вооружённых сил.

Дмитрий Пьяных: выбор без сомнений

Депутат Саратовской облдумы Дмитрий Пьяных служил в армии в 2011–2012 годах, командир отделения, младший сержант.

«Для меня никогда не стоял вопрос: служить или не служить в армии. Мой дед служил в полиции, отец — в ракетных войсках стратегического назначения. Я сделал осознанный выбор и пошёл служить в армию. Ни разу не пожалел об этом решении. Армия — школа жизни, которую должен пройти каждый мужчина», — уверен обллеп.

Андрей Степанов: самоволка за конфетками

Актёр Саратовского академического театра драмы Андрей Степанов служил во внутренних войсках, в знаменитой дивизии имени Ф. Э. Дзержинского в Москве.

«Армия многому учила: и стойкости, и выносливости, и самостоятельности в принятии решений», — отметил артист.

Один из забавных эпизодов службы произошёл в учебке в Ангарске и едва не закончился наказанием. «Один раз в самоволку ходил… После присяги в учебку привезли, и конфеток захотелось нам всем. Вдвоём там с пацаном побежали. А там одни офицеры, там не спрячешься. Мороз по коже, но не поймали, слава Богу!» — с улыбкой вспомнил актёр. Степанов признался, что армейская закалка помогает ему и в профессии: «Актёру опыт даёт ту же самую социализацию и стойкость, особенно в актёрской среде. Психологическую устойчивость».

Дивизия имени Дзержинского ведёт историю с 1924 года. Именно входящий в её состав центр специального назначения «Витязь» считается родоначальником спецназа войск правопорядка — там зародилась традиция сдачи испытаний на право ношения крапового берета. А ещё военнослужащие дивизии с 1924 года — постоянные участники парадов на Красной площади: они участвовали в историческом параде 7 ноября 1941 года и бросали фашистские знамёна к подножию Мавзолея 24 июня 1945-го.

Андрей Казаков: «Хулиган» в элитных войсках

Актёр Саратовского академического театра драмы Андрей Казаков тоже служил в дивизии имени Дзержинского, но в разведвзводе. По его словам, армия дала серьёзную практическую подготовку.

«Я до сих пор знаю, как разбирать автоматы, собирать и стрелять. Как разбирать и стрелять из пулемёта. В принципе, я всё вооружение на тот момент, которое было в армии, я и стрелял с него, и знал, как с ним обращаться», — рассказал Казаков.

Несмотря на службу в элитных войсках, актёр признался, что был «хулиганом»: дважды умудрился сбежать из части в Москве, чтобы добраться до Саратова и погулять дома. Казаков уверен, что армия — это жёсткий психологический фильтр и очень закаляет человека.

Что остаётся после

У каждого из этих историй свой сюжет: ракетные войска, элитная дивизия, миномётная батарея в зоне СВО. Но итог один — армия не проходит бесследно. Она оставляет привычку отвечать за себя и за других, умение жить в коллективе и понимание, что твои решения имеют цену. Даже если в момент службы ты просто бежишь за конфетками в самоволку.

Ольга Сергеева