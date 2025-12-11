Юные аграрии представили проекты на профильной смене «Галактика 64»

В региональном центре для одарённых детей «Галактика 64» завершилась профильная смена по агробиотехнологиям, организованная совместно с Вавиловским университетом.

В мероприятии приняли участие 60 старшеклассников из 15 муниципальных районов Саратовской области, — сообщает областное министерство образования.

В ходе смены участники работали над проектами в области агрогенетики, биотехнологий и цифровых решений для АПК, посещали лабораторные занятия и ознакомительные экскурсии в университет.

«Эта профильная смена — отличный пример того, как теория встречается с практикой, а интерес школьников к науке превращается в конкретные проекты. Важно, что ребята не просто изучали агробиотехнологии, а сразу применяли знания для решения актуальных задач, стоящих перед нашим регионом и всей аграрной отраслью. Такие инициативы напрямую работают на будущее кадрового потенциала Саратовской области. Мы видим здесь не только увлечённых учеников, но и потенциальных студентов, исследователей, технологических предпринимателей, которые будут развивать агропромышленный комплекс», — поделился заместитель министра образования Никита Вдовин.

По итогам смены школьники представили 12 проектов по тематике современных технологий в области АПК и провели публичную защиту своих проектов.

Подготовила Ольга Сергеева