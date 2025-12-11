В ноябре жители Саратовской области подали 132 онлайн-обращения в областной минтранс

В ноябре 2025 года жители Саратовской области подали 132 обращения в региональный минтранс через систему «Инцидент-Менеджмент».

Больше всего запросов касалось общественного транспорта (94), на втором месте — дорожная инфраструктура (28).

Как пояснили в ведомстве, основная задача платформы — оперативно реагировать на проблемы граждан, собирать точные сведения и решать их.

Подать обращение можно через портал «Госуслуги», мобильные приложения, виджеты на сайтах ведомств и социальную сеть «ВКонтакте».

Ольга Сергеева