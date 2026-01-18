Юные самбисты из Ртищево завоевали три медали на первенстве области

В Ртищево определили лучших юных самбистов области.

Завершилось первенство Саратовской области по самбо среди юношей 2010-2011 годов рождения. Трое воспитанников Центральной спортивной школы завоевали медали и право представлять регион на соревнованиях Приволжского федерального округа.

Призёрами стали Владимир Щукин (2-е место), Алексей Буров и Илья Суханов (оба — 3-и места). Подготовку спортсменов проводит тренер Александр Коченюк.

Теперь ребятам предстоит выступить на окружном этапе за выход на всероссийский уровень.

Ольга Сергеева