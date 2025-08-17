Юные саратовцы совершили первый прыжок с парашютом

Воспитанники военно-патриотических клубов совершили свой первый парашютный прыжок в Саратовском аэроклубе им. Ю.А. Гагарина.

Дебют состоялся под руководством атамана Окружного казачьего общества Саратовской области, участника СВО, ветерана боевых действий Андрея Фетисова.

Проведение занятий по воздушно-десантной подготовке воспитанников осуществлялись в рамках проекта «Казаком быть — Родине служить!».

Проект проводился при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области в 2024 году в рамках областного грантового конкурса с целью патриотического воспитания казачьей молодежи.