Юные саратовские лесники состязались в «Лесном многоборье»

С 14 по 16 сентября в национальном парке «Хвалынский» проводился областной слет школьных лесничеств Саратовской области.

В рамках слета детям дали возможность примерить на себя роль настоящих лесников и решить задачи, с которыми сталкиваются специалисты. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

В этом году в мероприятии приняли участие 16 команд, готовых проверить свои знания и навыки в реальных природных условиях. Юным лесникам предстояло пройти непростой маршрут «Лесное многоборье» прямо в лесном массиве. Там их ждали 11 контрольных точек с различными испытаниями.

Ребята продемонстрировали знания о лесном хозяйстве, навыки использования профессиональных инструментов лесников, определили виды растений, грибов и животных, разобрались в тонкостях биотехнических мероприятий и ориентировании на местности.

Новинкой этого сезона стали две новые тематические станции — они были посвящены малым рекам и особо охраняемым природным территориям. Благодаря этим заданиям школьники смогли на практике увидеть, как тесно связаны между собой разные экосистемы.

Итоги слета подводила специальная конкурсная комиссия, которая оценивала уровень теоретических знаний, практические навыки, творческий подход к решению экологических задач.

«С каждым годом мы видим, как растет число участников и усиливается их интерес к природоохранной деятельности. В этот раз к нам приехали 16 команд. На три команды больше, чем в прошлом году. При этом радует, что уровень подготовки ребят остается стабильно высоким. А это означает, что детьми занимаются. За это отдельную благодарность хотел бы выразить их наставникам. Мы, со своей стороны, стараемся ежегодно добавлять в программу что-то новое, чтобы расширять кругозор школьников и показывать многогранность нашей работы. Искренне надеюсь, что таким образом мы не только воспитываем среди подрастающего поколения бережное отношение к природе, но и помогаем им определиться с профессией», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Подготовила Ольга Сергеева

Фото: минприроды и экологии региона