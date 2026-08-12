Юные спортсмены Балашова теперь проходят медосмотр, не уезжая из города

В детском поликлиническом отделении №1 Балашовской районной больницы открылся кабинет спортивной медицины. Ранее родители юных спортсменов обсуждали с депутатом Госдумы Николаем Панковым необходимость организовать спортивный медосмотр в Балашове. По этому поводу он обращался в региональный Минздрав.

В предыдущие годы перед участием в межрегиональных и всероссийских соревнованиях детей возили на медосмотр в Саратов. Это было неудобно и затратно. Родителям приходилось отпрашиваться с работы, а детям – пропускать школьные занятия.

Теперь спортивный медосмотр можно пройти в Балашове. Здесь есть для этого необходимое оборудование и специалисты. Сюда можно привозить детей и из соседних районов — Аркадакского, Турковского, Романовского, Самойловского, Калининского.

«Большое спасибо за помощь в решении нашей проблемы. Раньше каждые полгода приходилось организовывать поездки в Саратов. Договариваться с родителями, искать автобус от спортшколы. А поскольку в соревнованиях по различным видам спорта участвуют больше ста детей, это было очень трудно. Теперь стало намного удобней, и на сегодня уже 20 наших детей прошли медосмотр в Балашове», — отметил тренер по самбо спортивной школы Балашовского муниципального района Антон Дёмин.