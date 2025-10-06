Юные спортсмены Саратовской области завоевали 24 медали на Всероссийской спартакиаде глухих

Воспитанники саратовской школы «Реабилитация и Физкультура» блестяще выступили на XI Всероссийской спартакиаде по спорту глухих в Саранске. Соревнования собрали 300 участников из 33 регионов страны.

Команда Саратовской области завоевала 24 медали: 14 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые. Ярче всех проявила себя Индира Пастахаева, выигравшая 6 золотых медалей в плавании и выполнившая норматив мастера спорта России. Ангелина Алмазова добавила в копилку команды 4 золотые награды в эстафетах.

В легкой атлетике отличилась Елизавета Сердюченко, ставшая победительницей в прыжках в высоту в абсолютном зачете и в своей возрастной категории. По итогам соревнований команда региона заняла третье место в общекомандном зачете, уступив только сборным Москвы и Башкортостана.

Алена Орешкина