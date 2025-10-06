В Саратовской области серьезно обновят законодательство о местном самоуправлении

В Саратовской области планируется масштабное обновление законодательства о местном самоуправлении.

В областную Думу внесен законопроект, предусматривающий поправки в 58 региональных законов.

Необходимость изменений вызвана вступлением в силу нового федерального закона. Председатель облдумы Алексей Антонов подчеркнул, что регион сохранил двухуровневую систему МСУ, и теперь требуется синхронизировать с федеральными нормами региональную и муниципальную правовую базу.

Изменения затронут территориальную организацию МСУ, наделение органов государственными полномочиями и ведение реестра муниципальных актов. Работа должна быть проведена без проволочек к моменту полного вступления федерального закона в силу.

Ольга Сергеева