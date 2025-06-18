Юный саратовец украл с подворья «Жигули» и решил продать на запчасти

Подросток из Энгельса попался на угоне «семёрки».

В Энгельсе задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в краже автомобиля. По данным областного главка МВД, инцидент произошёл на улице Комсомольской, где злоумышленник проник во двор частного дома через незапертую калитку.

Юноша воспользовался ключами, оставленными в замке зажигания ВАЗ-2107, и угнал машину. Как выяснилось, подросток ранее не привлекался к ответственности и планировал разобрать автомобиль на запчасти для последующей продажи.

Полиция оперативно возбудила уголовное дело и вернула похищенное транспортное средство законному владельцу. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для несовершеннолетнего.