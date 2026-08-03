Саратовцы увидят большой парад планет и метеорный поток Персеиды в августе

В последний месяц лета жителей Саратовской области ждут яркие астрономические события. Как рассказал астроном-любитель Юрий Кумаков, 3 августа после полуночи можно будет наблюдать сближение Луны и Сатурна, а 30 августа — аналогичное явление после 22:00.

Главное событие — большой парад планет, который состоится 12 августа: утром на небе будут видны шесть планет (кроме Венеры). В этот же день и на следующий ожидается пик метеорного потока Персеиды — до 100 падающих звёзд в час. Также 28 августа саратовцы смогут увидеть «осетровую» Луну — полнолуние, название которого пришло из традиций индейцев Северной Америки.

Астрономы рекомендуют выбирать для наблюдений тёмное небо вдали от городских огней и ясную погоду.