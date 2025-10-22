Юрий Юрин: Безопасность граждан – наш приоритет

Сегодня принял участие в заседании Саратовской областной Думы

В соответствии с новыми федеральными законами, Правительство Саратовской области получает полномочия по утверждению правил пользования маломерными судами и правил обеспечения безопасности людей на водных объектах нашего региона.

Что это значит на практике?

Разработан законопроект, который приводит областное законодательство в соответствие с федеральным. Это плановая, но очень важная работа для создания единого правового поля.

Хочу отметить: правила не предусматривают никаких новых ограничений или запретов для судовладельцев и отдыхающих. Напротив, они делают пребывание на воде более безопасным и упорядоченным.

Например, в новые правила пользования маломерными судами будут добавлены четкие требования по безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий и соревнований. А правила безопасности людей на водных объектах установят порядок планирования таких мероприятий и обязанность информировать вас, граждан, о всех требованиях.

В настоящее время, правила, принятые еще в 2009 и 2013 годах, продолжают действовать. Новая редакция будет разработана и согласована со всеми надзорными органами, включая МЧС России, после принятия поправок в закон.

Безопасность граждан – наш приоритет.