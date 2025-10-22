Саратовский суд обязал «Волжский прайд» снести ворота в элитном поселке

Саратовский районный суд постановил демонтировать въездные ворота в поселке «Волжский прайд», ограничивающие проезд жителей.

Решение было вынесено после годового судебного разбирательства, в ходе которого экспертиза подтвердила, что конструкция препятствует свободному передвижению.

Управляющая компания обязана устранить нарушение в течение месяца после вступления решения в силу. Однако жители ожидают обжалования вердикта. Ранее с воротами были связаны конфликтные ситуации, включая повреждение автомобиля и блокировку выезда.

В процессе участвовал экс-депутат облдумы Сергей Курихин, выступавший против демонтажа и обвинивший жителей в «коммунальном терроризме». Это уже не первый судебный спор между жителями поселка и управляющей компанией — ранее был урегулирован конфликт о водоснабжении.

Ольга Сергеева