За две недели саратовские рыбоохрана изъяла у браконьеров 29 лодок и 7,5 километров сетей

С 1 по 15 июня 2026 года инспекторы Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели масштабные рейды на водных объектах Саратовской области.

За указанный период состоялось 124 рыбоохранных патрулирования, в ходе которых выявлено 129 административных правонарушений, предусмотренных статьей 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты и рыболовства) и другими статьями природоохранного законодательства. Один материал передан в следственные органы для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов.

В ходе рейдов у нарушителей изъято 29 плавсредств, включая моторные лодки и катера, общей ориентировочной стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Кроме того, конфисковано 276 единиц запрещенных орудий лова, из которых 85 — ставные и плавные сети. Их общая длина составила 7,5 километра, что эквивалентно расстоянию от центра Саратова до города Энгельса и обратно. Также у браконьеров изъято 692 килограмма рыбы частиковых пород, среди которых преимущественно лещ, плотва, судак и сазан.

По предварительным подсчетам, общий ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценивается в 225 тысяч рублей. Наиболее грубые нарушения зафиксированы в акватории Волгоградского водохранилища в районе села Ровное, где браконьеры использовали сети длиной более двух километров, перекрывая пути миграции рыбы на нерест.

Руководитель отдела государственного контроля и надзора по Саратовской области Александр Петров отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных нарушений снизилось на 12%, что связывают с усилением профилактической работы и ужесточением наказаний. Однако, по его словам, масштаб браконьерства по-прежнему остается высоким, особенно в период нерестового запрета, который продолжает действовать на ряде водоемов региона.

Так, в реках Большой Узень и Малый Узень с притоками запрет сохраняется до 25 июня, в Волгоградском водохранилище и впадающих в него реках — до 30 июня. Нарушителям грозит не только административная ответственность, но и возмещение ущерба в двойном размере за каждую выловленную в запретный период особь.

Ольга Андреева