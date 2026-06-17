В лесничествах Саратовской области подводят промежуточные итоги весеннего сезона

В регионе продолжается масштабная работа по восстановлению зеленого фонда.

С начала посадочной кампании площадь искусственных насаждений пополнилась на 1,6 тысячи гектаров. Наибольший вклад в озеленение внесли сотрудники Вольского, Усовского, Лысогорского и Красноармейского лесхозов — эти территории из года в год удерживают лидерство по объему выполненных работ.

Специалисты делают ставку на смешанные породы: в этом сезоне в грунт отправлены семена дуба и вяза, саженцы белой акации, а также традиционные для нашего климата сосны. Однако весенний этап — лишь часть большого плана. До конца календарного года аграриям и лесникам предстоит освоить территорию общей площадью порядка 4 тысяч гектаров.

Особое внимание в министерстве природных ресурсов уделяют вопросу импортозамещения и самообеспеченности. Чтобы не зависеть от внешних поставок, в губернии модернизируют собственные питомнические мощности. Ключевым объектом переоснащения стал тепличный комплекс Красноармейского лесхоза. Проект реализуется при поддержке федерального центра в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».

На данный момент строители уже возвели новый цех для высева семян и запустили климатическую систему рециркуляции. В ближайшей перспективе — монтаж автоматизированной системы полива и установка высокотехнологичного оборудования. После завершения всех работ производительность комплекса вырастет вдвое, что позволит обеспечивать сеянцами сосны не только текущие, но и будущие потребности лесных хозяйств области.

Ольга Андреева