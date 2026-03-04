За год 499 саратовских студенток забеременели и заработали по сто тысяч рублей

Беременные студентки Саратовской области смогут оформить выплату онлайн.

В регионе расширили возможности получения единовременного пособия для будущих мам, обучающихся очно. Студентки вузов и колледжей теперь могут подать заявление на выплату в размере 100 тысяч рублей через портал «Госуслуги», сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Ранее для оформления меры поддержки требовалось лично обращаться в центры соцзащиты или МФЦ. Перевод услуги в электронный формат стал частью общей цифровизации социальной сферы в области.

Статистика подтверждает высокий спрос на программу: только в 2025 году материальную помощь получили 499 студенток.

Инициатива призвана поддержать девушек в период беременности и материнства, позволяя им совмещать заботу о ребенке с учебой. Региональные власти рассчитывают, что расширение способов подачи заявок сделает помощь более доступной и своевременной.

Ольга Сергеева