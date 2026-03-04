Бастрыкин заинтересовался незавидной судьбой жильцов ветхого дома-памятника в Саратове

В Саратове возбудили уголовное дело из-за разрушающегося дома-памятника.

Следственный комитет России инициировал расследование по факту неудовлетворительного состояния многоквартирного дома в Саратове. Речь идет о двухэтажном здании на улице Мичурина, 48, построенном в 1910-х годах и имеющем статус объекта культурного наследия.

По данным ведомства, дом был признан аварийным еще в 2020 году, однако расселение жильцов до сих пор не проведено. При этом снос памятников архитектуры законодательством запрещен.

Поводом для проверки стали жалобы самих жителей. Они сообщали в соцсетях, что крыша здания практически разрушена и протекает, комнаты заливает водой, а конструкции находятся в предаварийном состоянии и могут обрушиться в любой момент.

Какую именно статью УК вменили фигурантам дела, в СК не уточняют. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже затребовал у регионального управления доклад о ходе расследования.

