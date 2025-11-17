За год число учителей в Саратовской области уменьшилось на 533 человека

Число учителей в Саратовской области за год сократилось на 533 единицы.

По данным на конец сентября 2025 года, в школах региона работало 16 373 педагога, тогда как годом ранее — 16 906.

На начало ноября в образовательных учреждениях оставались открытыми 201 вакансия, больше половины из которых (114) — в Саратове. Нехватку кадров временно компенсируют за счет совместительства: учителя ведут несколько предметов, таких как русский язык и литература, история и обществознание, а также физика и английский язык.

При этом средняя зарплата педагогов за год выросла на 4,2% и составила 54,6 тысячи рублей за январь-октябрь 2025 года.

Ольга Сергеева