За летний отдых детей в лагерях саратовцы могут получить 50–процентный кешбэк

В Саратовской области введена новая мера поддержки для многодетных семей.

Теперь родители, воспитывающие троих и более детей, могут получить компенсацию 50% стоимости путевки в детский лагерь на территории региона. Данная программа была инициирована губернатором Романом Бусаргиным.

Для оформления компенсации необходимо предоставить в отдел социальной поддержки населения договор о приобретении путевки, документ, подтверждающий оплату, отрывную часть путевки и банковские реквизиты. Важно отметить, что такая компенсация предоставляется один раз в год на каждого ребенка.

Отдельно предусмотрена возможность получения бесплатных путевок для малообеспеченных семей, чей доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Эти путевки распределяются через министерство труда и социальной защиты области.