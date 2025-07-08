В Саратовской области намерены комплексно развивать отдаленные районы

В Саратовской области разрабатывают стратегию развития удаленных районов.

Накануне в областной думе прошло заседание комиссии по развитию отдаленных территорий. Как отметил председатель думы Алексей Антонов, депутаты уже посетили несколько районов, включая Романовский, Самойловский и Перелюбский, где обсудили с жителями насущные проблемы.

«Разработка комплексной стратегии — наш приоритет. Это поможет не только улучшить социально-экономическую ситуацию, но и сократить отток специалистов, а также повлиять на демографию», — подчеркнул Антонов.

К работе комиссии подключились представители федеральных ведомств, что позволит учитывать все уровни управления при реализации стратегии.