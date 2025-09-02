За неделю рейдов в Саратовской области выявили 5 нарушений правил охоты

За прошедшую неделю в Саратовской области выявили пять нарушений правил охоты. С начала сезона, который открылся 23 августа, сотрудники комитета охотничьего хозяйства совместно с Росгвардией и полицией провели более 40 рейдов.

Четыре нарушителя добывали дичь без разрешений в Воскресенском, Петровском и Екатериновском районах. Еще один охотился с движущегося транспортного средства.

За отсутствие документов грозит штраф до 4000 рублей, а стрельба с техники может привести к лишению охотничьего билета на срок до трех лет. Рейды продолжаются круглосуточно во всех районах области.