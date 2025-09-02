Саратовская область участвует в финале фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»

Работа Ильи Крылова «Дорога домой» представляет Саратовскую область в финале фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа. Граффити размещено в Балакове на улице Факел Социализма, 22.

Голосование за лучшую работу проходит до 15 сентября включительно. Поддержать саратовского участника можно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23, указав в тоновом режиме номер 13. Каждый может проголосовать только один раз.

Фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 2020 года. Все финальные работы можно посмотреть на официальном сайте проекта.