За неделю в Саратовской области подорожало и подешевело одинаковое количество продуктов

Борщевой набор в Саратовской области начал дешеветь, но крупы и сыры подорожали.

Саратовстат опубликовал свежий отчёт о потребительских ценах на продовольственные товары за неделю с 3 по 10 августа. Динамика оказалась разнонаправленной: одни продукты подешевели, другие — заметно прибавили в цене.

В плюсе оказались пшено (+2,63%), яблоки (+1,37%) и сыры (+1,06%). А вот традиционные овощи из борщевого набора порадовали покупателей снижением: лук потерял в цене 4,34%, капуста — 2,45%, морковь — 2,28%.

По состоянию на 10 августа средние цены в регионе сложились следующим образом:

сахар-песок — 75,46 руб./кг;

мука — 52,66 руб./кг;

куриное яйцо — 76,8 руб./десяток;

масло подсолнечное — 139,7 руб./л;

масло сливочное — 1055,03 руб./кг;

сметана — 351,53 руб./кг;

куры охлаждённые и мороженые — 231,61 руб./кг;

капуста — 46,49 руб./кг;

свёкла — 43,6 руб./кг;

лук — 52,28 руб./кг;

картофель — 60,27 руб./кг;

макароны — 83,45 руб./кг;

огурцы — 108,49 руб./кг;

помидоры — 154,78 руб./кг;

бананы — 166,05 руб./кг.

Таким образом, сезонное удешевление овощей пока компенсируется ростом цен на крупы, фрукты и молочную продукцию.

Ольга Сергеева