Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили в августе о завершении поисков пропавшего в июле саратовца

Пропавший две недели назад саратовец найден живым.
В Саратове завершились поиски 38-летнего Анатолия Лаукайтеса, о местонахождении которого ничего не было известно с 27 июля. Волонтёры сообщили об исчезновении мужчины в конце прошлого месяца — в день пропажи он был одет в спортивную кофту с капюшоном, синюю футболку, зелёные шорты и чёрные резиновые тапки.
Поиски длились более двух недель.
Накануне добровольцы объявили долгожданную новость: саратовца нашли живым.
При этом обстоятельства его исчезновения и то, где мужчина находился всё это время, остались за рамками официального сообщения. Подробности не раскрываются.
Ольга Сергеева