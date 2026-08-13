Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили в августе о завершении поисков пропавшего в июле саратовца

Пропавший две недели назад саратовец найден живым.

В Саратове завершились поиски 38-летнего Анатолия Лаукайтеса, о местонахождении которого ничего не было известно с 27 июля. Волонтёры сообщили об исчезновении мужчины в конце прошлого месяца — в день пропажи он был одет в спортивную кофту с капюшоном, синюю футболку, зелёные шорты и чёрные резиновые тапки.

Поиски длились более двух недель.

Накануне добровольцы объявили долгожданную новость: саратовца нашли живым.

При этом обстоятельства его исчезновения и то, где мужчина находился всё это время, остались за рамками официального сообщения. Подробности не раскрываются.

Ольга Сергеева