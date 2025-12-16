За неделю в Саратовской области выросло число заболевших ОРВИ и гриппом

В Саратовской области резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом.

За 50-ю неделю года (с 8 по 14 декабря 2025 г.) в регионе зарегистрировали 21 130 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 27,8% (на 16 537 случаев). Данные приводит областной Роспотребнадзор.

Основной прирост связан с ситуацией в Саратове, где было зафиксировано 10 196 случаев, что составляет 48,2% от общего числа заболевших. В ведомстве объясняют это высокой плотностью населения и активными контактами между людьми.

Специалисты отмечают, что в области быстро растёт циркуляция вирусов гриппа, в то время как доля других респираторных вирусов снижается. При этом количество выявленных случаев коронавирусной инфекции уменьшилось на 9,1%.

Ранее медики сообщали, что саратовцы стали переносить грипп и ОРВИ в более тяжёлой форме.

Ольга Сергеева