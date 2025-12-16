Опубликован список саратовских городов с бесплатным питанием в школах и детскими садами

Вячеслав Володин рассказал о решении по обеспечению с 1 января 2026 года бесплатным питанием всех учащихся школ, бесплатном посещении детских садов и групп продленного дня для жителей сел и поселков на всей территории области и в 15 малых городах региона до 100 тыс. населения.
ТГ-канал «Володин Саратов» опубликовал список городов Саратовской области с численностью населения до 100 тыс. человек.
- Аркадак
- Аткарск
- Балашов
- Вольск
- Ершов
- Калининск
- Красный Кут
- Красноармейск
- Маркс
- Новоузенск
- Петровск
- Пугачев
- Ртищево
- Хвалынск
- Шиханы
Подготовила Ольга Сергеева