Опубликован список саратовских городов с бесплатным питанием в школах и детскими садами

Вячеслав Володин рассказал о решении по обеспечению с 1 января 2026 года бесплатным питанием всех учащихся школ, бесплатном посещении детских садов и групп продленного дня для жителей сел и поселков на всей территории области и в 15 малых городах региона до 100 тыс. населения.

ТГ-канал «Володин Саратов» опубликовал список городов Саратовской области с численностью населения до 100 тыс. человек.

Аркадак Аткарск Балашов Вольск Ершов Калининск Красный Кут Красноармейск Маркс Новоузенск Петровск Пугачев Ртищево Хвалынск Шиханы

Подготовила Ольга Сергеева