Опубликован список саратовских городов с бесплатным питанием в школах и детскими садами

Вячеслав Володин рассказал о решении по обеспечению с 1 января 2026 года бесплатным питанием всех учащихся школ, бесплатном посещении детских садов и групп продленного дня для жителей сел и поселков на всей территории области и в 15 малых городах региона до 100 тыс. населения.

ТГ-канал «Володин Саратов» опубликовал список городов Саратовской области с численностью населения до 100 тыс. человек.

  1. Аркадак
  2. Аткарск
  3. Балашов
  4. Вольск
  5. Ершов
  6. Калининск
  7. Красный Кут
  8. Красноармейск
  9. Маркс
  10. Новоузенск
  11. Петровск
  12. Пугачев
  13. Ртищево
  14. Хвалынск
  15. Шиханы

Подготовила Ольга Сергеева