За одни сутки в Саратовской области в ДТП попали два подростка-мотоциклиста

Два ДТП с юными мотоциклистами зарегистрированы 16 июня в Саратовской области

Так, в Самойловке на ул. Ленина не разминулись ВАЗ-2123 (25-летний водитель) и мотоцикл (13-летний подросток). Пострадали юный мотоциклист и его 11-летняя пассажирка.

В городе Балашов на ул. Шоссейная столкнулись Hyundai Solaris (33-летняя женщина) и мотоцикл (14-летний водитель). Пострадали подросток-водитель и его 14-летняя пассажирка.

В обоих случаях несовершеннолетние участники ДТП с травмами были доставлены в медицинские учреждения. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.