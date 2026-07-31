За полгода Саратовская областная Дума приняла 51 закон

Депутаты Саратовской областной Думы в первом полугодии провели 9 пленарных заседаний, на которых приняли 51 закон и 52 постановления.



Результат прокомментировал спикер Думы Алексей Антонов.



«Первое полугодие показало вовлеченность всех комитетов в решение актуальных задач региона. Видим это не только по цифрам отчетов, но и по качеству проработки вопросов. За каждым показателем стоят конкретные решения. Они направлены на поддержку семей с детьми, ветеранов, участников специальной военной операции, повышение эффективности работы строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Эти меры совершенствуют законодательную базу, помогают развитию Саратовской области и повышению качества жизни граждан», – отметил председатель облдумы.



Сегодня законотворческую деятельность регионального заксобрания обеспечивают 10 комитетов. Лидером по основным направлениям парламентской работы стал комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. На его заседаниях рассмотрели 67 вопросов. Второе место разделили комитет по образованию и культуре и комитет по делам ветеранов (по 40 вопросов). Кроме того, комитет по государственному строительству внес на заседания Думы 40 вопросов, а его члены подготовили 7 законодательных инициатив.