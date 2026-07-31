Средняя зарплата в Саратовской области превысила 71 тысячу рублей

Росстат опубликовал данные за январь–май 2026 года, регион по-прежнему отстает от среднероссийского уровня.

Саратовская область перешагнула отметку в 71 тысячу рублей по среднемесячной зарплате. По данным Росстата, за первые пять месяцев 2026 года этот показатель составил 71,4 тысячи рублей. В мае заработок жителей региона и вовсе поднялся до 74,8 тысячи.

Несмотря на рост, регион пока отстает от соседей по Приволжскому федеральному округу, где средняя зарплата достигла 81,9 тысячи. Лидирует в ПФО Татарстан с 97,2 тысячи, замыкает список Чувашия с 69,6 тысячи. Разрыв с общероссийским уровнем еще заметнее: в целом по стране средняя зарплата за пять месяцев составила 108,1 тысячи рублей.

Жители в соцсетях встретили цифры скептически: многие говорят, что о таких суммах только мечтают, и называют происходящее традиционным саратовским парадоксом, когда зарплата растет лишь на бумаге.

Ольга Андреева