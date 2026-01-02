За пытки и убийства заключенных в саратовской ОТБ-1 ее сотрудникам вынесены приговоры

Московский областной суд вынес приговор по резонансному делу о пытках и убийствах в саратовской тюремной больнице.

Бывшие сотрудники ФСИН и заключённые-«активисты» признаны виновными в 44 эпизодах преступлений, включая групповое сексуальное насилие, убийство беспомощного человека, вымогательство и злоупотребление полномочиями.

Бывший начальник больницы Павел Гаценко приговорён к 21 году колонии, его подчинённые — к срокам от 12 до 22 лет. Одного из главных исполнителей, Сергея Ананьева, суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Ещё один обвиняемый, санитар Виктор Шеянов, ранее был найден мёртвым в СИЗО.

Преступления в учреждении ОТБ-1 стали известны в 2021 году, когда бывший заключённый-программист Сергей Савельев вывез в Европу архив видеозаписей пыток, снятых самими садистами.

После публикации материалов были уволены 18 сотрудников ФСИН и возбуждены уголовные дела.

Ольга Сергеева