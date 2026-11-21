В Саратовской области реконструируют корпус Михайловского дома-интерната.

В посёлке Михайловский (Краснопартизанский район) Саратовской области реконструируют жилой корпус «Михайловского дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства». Заказчиком выступает сам интернат, следует из данных «Госзакупок».

Начальная цена контракта — 115,5 млн рублей, финансирование за счёт собственных и иных средств учреждения. Подрядчику предстоит обновить фундамент, несущие конструкции, трубы, канализацию и проводку, заменить крышу, отремонтировать фасад, провести внутреннюю отделку и благоустроить двор. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2027 года, заявки принимаются до 7 декабря 2026 года.