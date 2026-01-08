За сутки Саратов очистили от 12 тысяч кубометров снега на дорогах

От

В Саратове продолжается уборка снега после обильных осадков.

За последние сутки на полигоны вывезли более 12 тысяч кубометров снега, сообщил глава города Михаил Исаев.

Применяется комплексный подход: улицы временно перекрывают для одновременной очистки проезжей части и тротуаров. За ночь таким образом обработали 41 участок, работа продолжается.

Проверено 345 дворов, управляющим компаниям выдано 89 предписаний. Особое внимание уделяется опасной наледи на крышах: многие УК начинают работы только после официальных предупреждений.

Муниципальный контроль проверил 465 торговых объектов. Комитет по спорту ежедневно оценивает состояние катков и хоккейных коробок для безопасного отдыха горожан.

Алиса Эай