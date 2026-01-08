В Саратове открылись уличные катки на пяти площадках

В областном центре стартовал сезон на открытых ледовых площадках.

Соответствующая информация размещена на портале городской мэрии.

Для посетителей подготовлены несколько популярных локаций. Катание при подходящих погодных условиях доступно на стадионах «Волга» (здесь 8 января из-за оттепели катания были временно прекращены — ред.), «Спартак» и «Сокол», а также в Детском парке.

Как и в предыдущие годы, работает каток на Театральной площади.

Режим работы каждой ледовой арены индивидуален и требует предварительного уточнения.

В период новогодних каникул большинство объектов будут открыты с утра до позднего вечера. Однако с начала следующей недели в будние дни посещение, как правило, будет возможно только в вечернее время.

Ольга Сергеева