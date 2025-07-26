За сутки саратовцы отправили телефонным мошенникам 12 миллионов рублей

За 24 часа в Саратовской области зафиксировано 15 случаев мошенничества с использованием средств связи.

Как сообщили в ГУ МВД, общий ущерб от действий злоумышленников составил более 12 миллионов рублей.

Один из инцидентов произошел 25 июля с 72-летней жительницей Ленинского района. Неизвестный, представившийся сотрудником банка, сообщил ей о попытке несанкционированного списания средств. Чтобы «защитить» деньги, он убедил пенсионерку перевести 2,485 млн рублей на указанный им счет.

Аналогичная ситуация случилась с 24-летней девушкой из Октябрьского района. После звонка мнимого работника «Центробанка» она перевела 2,594 млн рублей, включая 1 млн кредитных средств, на «безопасный» счет.

Еще одна жертва — 40-летняя женщина из Фрунзенского района. Через мессенджер с ней связался лже-сотрудник «ФСБ», после чего она перевела 3,99 млн рублей мошенникам.

Полиция предупреждает саратовцев: никогда не переводите деньги по указанию посторонних! «Безопасные» счета — это обман. Ваши средства в безопасности только на вашем личном счету. Если сомневаетесь — сразу звоните в банк.