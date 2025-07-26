У цирка в Саратове снова меняют дорожную плитку

На площади Кирова в Саратове началась замена дорожного покрытия.

Как сообщает корреспондент интернет-издания «Новости Саратова», у цирка сложены новые стройматериалы.

Подрядчик заменит более 500 кв. м покрытия, работая секторами, чтобы не закрывать территорию полностью. Об этом ранее сообщала мэрия.

Напомним, площадь Кирова реконструировали в 2020 году: планировалось заменить 23,3 тыс. кв. м покрытия, установить 150 фонарей, высадить 100 деревьев и 150 кустарников.

Однако уже в октябре 2020 года обнаружили некачественную укладку плитки, на что позже жаловались депутаты облдумы.