За сутки в Саратовской области горели автомобили, гаражи и частные дома

За последние сутки подразделения МЧС России оперативно ликвидировали 23 пожара на территории Саратовской области. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Большинство происшествий были связаны с горением мусора и сухой растительности — таких случаев зафиксировано 15.

Крупные пожары произошли в нескольких населенных пунктах региона. В Саратове на улице Чернышевского огнем был поврежден легковой автомобиль, на тушение которого выезжал один пожарный расчет. На 7-ом Динамовском проезде того же города пожарные три единицы техники справились с возгоранием трех гаражей общей площадью 75 квадратных метров.

Серьезный пожар произошел в Глебучевом овраге Саратова, где горели нежилой деревянный дом и надворная постройка. Два пожарных расчета потушили огонь на площади 90 квадратных метров. В Вольске на улице Ватутина и в Пугачеве на Целинной также загорелись частные дома и хозяйственные постройки, в обоих случаях пожарным потребовалось несколько часов для ликвидации огня.

Из-за серьезного пожара в деревне Боковка Гагаринского района пострадал мужчина. Также среди происшествий — загорание сена на 40 квадратных метрах в селе Терса Вольского района и возгорание скутера на Омской улице в Саратове.

Все пожары были своевременно ликвидированы, подробности каждого происшествия устанавливаются.