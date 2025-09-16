Бусаргин: В органах саратовской власти работают 19 участников СВО

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подвел итоги дополнительных выборов в региональный парламент.

Голосование проходило на 170 избирательных участках, которые посетили около 189 тысяч жителей региона.

По результатам выборов были избраны 15 депутатов, трое из которых пополнят состав областной думы, а остальные 12 будут работать в муниципальных органах власти. Среди избранных представителей трое являются участниками специальной военной операции.

Губернатор отметил, что с учетом новых избранников общее число участников СВО в органах власти региона достигнет 19 человек.

Эти люди доказали свою преданность стране. На этих людей можно и нужно опираться, наша задача — помочь им максимально интегрироваться в эту среду, — подчеркнул Бусаргин.

Наталья Мерайеф