За сутки в Саратовской области горели три дома и две бани

За прошедшие сутки в Саратовской области сотрудники МЧС России ликвидировали 28 пожаров,20 из которых связаны с возгоранием мусора и сухой растительности.

В поселке Октябрьский Балашовского района огонь уничтожил деревянный сарай. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. С пожаром справился один расчёт.

В Саратове в Глебучевом овраге горел нежилой дом. На место происшествия выезжали три пожарных расчёта. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

В селе Малый Мелик Балашовского района пожарные тушили деревянную баню, а в селе Генеральское Энгельсского района — кирпичный гараж.

В селе Золотое Красноармейского района огонь полностью уничтожил частный деревянный дом. К тушению подключились местные добровольцы с приспособленной техникой.

В Татищевском районе произошло два ЧП. В селе Кологривовка на площади 12 квадратных метров горел нежилой дом, а в Большой Каменке из-за короткого замыкания электропроводки загорелась кровля частного жилого дома. Площадь возгорания составила 105 квадратных метров. На оба пожара выезжали по два расчёта.

В Энгельсском районе в посёлке Приволжский 45-летний мужчина получил ожоги при разжигании печи в бане с использованием бензина. Пострадавший госпитализирован с ожогами головы и туловища.