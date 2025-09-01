Судебные приставы оказали первую помощь пострадавшему возле здания суда в Татищеве

Возле здания суда в Татищеве прохожему мужчине стало плохо — он упал и получил травму головы с кровотечением. Судебный пристав Михаил Дьяченко и водитель Сергей Попыкин незамедлительно оказали первую помощь: остановили кровь и наложили перевязку.

Когда прибыла скорая помощь, пострадавший уже не мог двигаться самостоятельно. Сотрудники помогли медикам погрузить мужчину в машину для экстренной госпитализации. Благодаря оперативным действиям приставов удалось предотвратить критическую кровопотерю и стабилизировать состояние пострадавшего до приезда врачей.

Инцидент произошел в рабочее время. Правоохранители продемонстрировали готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях и высокий уровень подготовки. Состояние госпитализированного уточняется.