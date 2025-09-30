За сутки в Саратовской области от пожара пострадали частные дома, гаражи и дачи

За последние 24 часа в Саратовской области пожарные ликвидировали 29 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Наиболее серьезные происшествия произошли в жилом секторе. В селе Кардаил Балашовского района огонь повредил кровлю дома и надворные постройки на площади 194 кв. м, а в Ивановке Екатериновского района для тушения дома потребовались три единицы техники. Также в Ершове на пожаре погибла женщина.

Кроме того, огнем уничтожены теплица с вагончиками в Кочетном Ровенского района, гараж в Михайловке Екатериновского района, дача в поселке Взлётный и баня в Лавровке Краснокутского района.

Пожарные 17 раз выезжали на тушение сухой растительности и мусора, а также реагировали на загорания в квартирах Саратова и Балакова.