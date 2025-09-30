Ребенка отбросило на вторую машину после наезда «Гранты» в Саратове

Рано утром 30 сентября в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Инцидент случился около 7:30 на улице Блинова, у дома №23. По предварительной информации, сначала мальчика сбила легковая машина Lada Granta, за рулем которой был 62-летний водитель. От удара ребенка отбросило на другую «Гранту» под управлением 50-летнего мужчины.

Восьмилетний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.