За убийство одной лисицы на охоте чиновники заплатят саратовцам 1200 рублей

Правительство Саратовской области ввело вознаграждение в 1200 рублей за добытую лисицу.

Выплата предусмотрена только за отстрел животного в установленные сроки охоты.

Для получения выплаты необходимо сдать тушку в ветеринарное учреждение в герметичной упаковке, соблюдая санитарные нормы. При этом охотник оплачивает стоимость утилизации по прейскуранту.

Квоты на добычу будут установлены до 1 сентября 2025 года. Отстрел разрешен в сезон пушной охоты (с 25 октября по 31 января 2026 года) или при наличии разрешения на волка (с 1 августа по 31 марта 2026 года).